Задача. масса одного мешка с сахарным песком 50 кг. сколько таких мешков может пере??езти машина грузоподъёмностью 5т?
Математика
Задача. масса одного мешка с сахарным песком 50 кг. сколько таких мешков может пере??езти машина грузоподъёмностью 5т?
Ответ(ы):
Гость:
100 мешков сахара 5т=5000кг 5000/50=100 мешков
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