Задача. масса одного мешка с сахарным песком 50 кг. сколько таких мешков может пере??езти машина грузоподъёмностью 5т?

Математика

Задача. масса одного мешка с сахарным песком 50 кг. сколько таких мешков может пере??езти машина грузоподъёмностью 5т?

Автор: Гость