Задача на c++На шахматной доске в клетке (x1, y1) находится шахматный король. Определи??е, может ли он попасть в поле (x2, y2) за один ход.Формат входных данных На вход программе даются четыре целых числа x1, y1, x2, y2 (1≤ x1,...

Информатика

Задача на c++На шахматной доске в клетке (x1, y1) находится шахматный король. Определи??е, может ли он попасть в поле (x2, y2) за один ход.Формат входных данных На вход программе даются четыре целых числа x1, y1, x2, y2 (1≤ x1,y1,x2,y2≤8 ) — координаты двух полей на шахматной доске размера 8×8 .Формат выходных данных.Требуется вывести 11, если король может добраться до поля, или 00, если нет.

Автор: Гость