Задача на c++На шахматной доске в клетке (x1, y1) находится шахматный король. Определи??е, может ли он попасть в поле (x2, y2) за один ход.Формат входных данных На вход программе даются четыре целых числа x1, y1, x2, y2 (1≤ x1,...
Информатика
Задача на c++На шахматной доске в клетке (x1, y1) находится шахматный король. Определи??е, может ли он попасть в поле (x2, y2) за один ход.Формат входных данных На вход программе даются четыре целых числа x1, y1, x2, y2 (1≤ x1,y1,x2,y2≤8 ) — координаты двух полей на шахматной доске размера 8×8 .Формат выходных данных.Требуется вывести 11, если король может добраться до поля, или 00, если нет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include <iostream> #include <cmath> using namespace std; int main() { int x1, y1, x2, y2; cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2; if ((abs(x1-x2)<=1)&&(abs(y1-y2)<=1)) cout << "11" << "\n"; else cout << "00" << "\n"; return 0; } Пример: 5 4 4 3 11
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