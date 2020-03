Задача на c++На шахматной доске в клетке (x1, y1) находится шахматный король. Определи??е, может ли он попасть в поле (x2, y2) за один ход.Формат входных данных На вход программе даются четыре целых числа x1, y1, x2, y2 (1≤ x1,...

Гость: Гость:

#include <iostream> #include <cmath> using namespace std; int main() { int x1, y1, x2, y2; cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2; if ((abs(x1-x2)<=1)&&(abs(y1-y2)<=1)) cout << "11" << "

"; else cout << "00" << "

"; return 0; } Пример: 5 4 4 3 11