Задача на генетику по биологии объясните пожалуйста как решать??? Комолость круп??ого рогатого скота доминирует над рогатостью. Комолый бык Васька был скрещён с тремя коровами. От скрещивания с рогатой коровой Зорькой родился...

Биология

Задача на генетику по биологии объясните пожалуйста как решать??? Комолость круп??ого рогатого скота доминирует над рогатостью. Комолый бык Васька был скрещён с тремя коровами. От скрещивания с рогатой коровой Зорькой родился рогатый телёнок, с рогатой коровой Бурёнкой – комолый. От скрещивания с комолой коровой Звёздочкой родился рогатый телёнок. Каковы генотипы всех животных, участвовавших в скрещивании?

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