Задача на генетику по биологии объясните пожалуйста как решать??? Комолость круп??ого рогатого скота доминирует над рогатостью. Комолый бык Васька был скрещён с тремя коровами. От скрещивания с рогатой коровой Зорькой родился...
Биология
Задача на генетику по биологии объясните пожалуйста как решать??? Комолость круп??ого рогатого скота доминирует над рогатостью. Комолый бык Васька был скрещён с тремя коровами. От скрещивания с рогатой коровой Зорькой родился рогатый телёнок, с рогатой коровой Бурёнкой – комолый. От скрещивания с комолой коровой Звёздочкой родился рогатый телёнок. Каковы генотипы всех животных, участвовавших в скрещивании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-комолость а- рогатость Р(жен.) аа х (муж.) Аа Г а А,а F1 Аа, аа 50/50 (1 комолый, 1 рогатый) Р(жен.) аа х (муж.) Аа Г а А,а F1 Аа, аа 50/50 (1 комолый, 1 рогатый) Р (жен.) Аа х (муж.) Аа Г А,а А,а F1 АА, Аа, Аа, аа 75/25 (3 комолых, 1 рогатый)
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