Задача на площадьузнать периметр прямоугольника и площадь 12 на 5 меньше

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Задача на площадьузнать периметр прямоугольника и площадь 12 на 5 меньше
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(12+(12-5))•2=38-периметр. 12•(12-5)=84-площадь.
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