Задача на склад привезли 560кг муки .часть муки развели в пакеты по 2 кг а остальные 360 кг в пакеты по 3 кг . Сколько всего кг муки
Математика
Задача на склад привезли 560кг муки .часть муки развели в пакеты по 2 кг а остальные 360 кг в пакеты по 3 кг . Сколько всего кг муки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так в задаче же сказанно что 560 привезли или что то не доптсанно может сколько кг муки в 2 кг пакетах
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