Задача на склад привезли 560кг муки .часть муки развели в пакеты по 2 кг а остальные 360 кг в пакеты по 3 кг . Сколько всего кг муки

Математика
Задача на склад привезли 560кг муки .часть муки развели в пакеты по 2 кг а остальные 360 кг в пакеты по 3 кг . Сколько всего кг муки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так в задаче же сказанно что 560 привезли или что то не доптсанно может сколько кг муки в 2 кг пакетах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1) Что может русский привезти из Великобритании? 2) Что могут привезти из России?
Ответить
Математика
Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными 1/4 х-1/2у=-1 к виду линейной фун??ции у=rx+m
Ответить
Обществознание
Основная характеристика доиндустриального общества
Ответить
Обществознание
Напишите эссе по обществознания на тему трудности в формировании общества и прав??вого государства в России
Ответить
Русский язык
Запиши 5предложений из сказок Пушкина и определи число лицо и спрежения заранее с??асибо
Ответить