Задача на смекалку В 8 а классе учатся 25 человек. Известно что: 1) каждый ученик ко??орый знает французский знает и английский 2) Французский язык не знают 12 человек 3) английский язык не знают 5 человек Каких ученико...

Математика

Задача на смекалку В 8 а классе учатся 25 человек. Известно что: 1) каждый ученик ко??орый знает французский знает и английский 2) Французский язык не знают 12 человек 3) английский язык не знают 5 человек Каких учеников больше и на сколько : тех, кто знает только английский , или тех кто знает оба языка ?

Автор: Гость