Задача на смекалку В 8 а классе учатся 25 человек. Известно что: 1) каждый ученик ко??орый знает французский знает и английский 2) Французский язык не знают 12 человек 3) английский язык не знают 5 человек Каких ученико...
Математика
Задача на смекалку В 8 а классе учатся 25 человек. Известно что: 1) каждый ученик ко??орый знает французский знает и английский 2) Французский язык не знают 12 человек 3) английский язык не знают 5 человек Каких учеников больше и на сколько : тех, кто знает только английский , или тех кто знает оба языка ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 25-12=13 человек знает французский 2. 25-5=20 человек знают английский 3. 20-13=7 человек знают только английский 4.20-7=13 человек знают оба языка Ответ: 7 человек знают только английский 13 знают оба языка
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