Задача на уравнение Менделеева-Клайперона: В баллоне вместимостью 16л находится 2кг кислорода при температуре 40°С. Какое давление установилось в баллоне, если молярная масса кислорода МО2=32•10-3кг/моль?
Задача на уравнение Менделеева-Клайперона: В баллоне вместимостью 16л находится 2кг кислорода при температуре 40°С. Какое давление установилось в баллоне, если молярная масса кислорода МО2=32•10-3кг/моль?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дано: V= 16л = 16*10^(-3) кг/м^3 m = 2 кг М(О2) = 32*10^(-3) кг/моль T= 40 C= 313 K Найти: Р-? Решение: Закон Менделеева-Клайпепона: PV= m*R*T/M P= m*R*T/V*M P= 2*8,31*313/16*32*10^(-6) P=10160273,43 Па Ответ: P=10160273 Па