Задача на вероятность (5 человек решили разместиться в пятиместном автомобиле по ??ребию. Однако после этого выяснилось, что водительские права есть только у двоих. Какова вероятность того, что результат жеребьевки не пришлось ...

Математика
Задача на вероятность (5 человек решили разместиться в пятиместном автомобиле по ??ребию. Однако после этого выяснилось, что водительские права есть только у двоих. Какова вероятность того, что результат жеребьевки не пришлось изменять?)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 из 5 человек имеют праваПоэтому 2:5=0,40,4=40%Ответ: 40%

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