Задача на вероятность (5 человек решили разместиться в пятиместном автомобиле по ??ребию. Однако после этого выяснилось, что водительские права есть только у двоих. Какова вероятность того, что результат жеребьевки не пришлось ...
Математика
Задача на вероятность (5 человек решили разместиться в пятиместном автомобиле по ??ребию. Однако после этого выяснилось, что водительские права есть только у двоих. Какова вероятность того, что результат жеребьевки не пришлось изменять?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 из 5 человек имеют праваПоэтому 2:5=0,40,4=40%Ответ: 40%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Українська література
Математика
Длина стороны треугольника равна 16мм. Найдите периметр треугольника.(напишите ка?? записать в тетради.)