Задача на вероятность (5 человек решили разместиться в пятиместном автомобиле по ??ребию. Однако после этого выяснилось, что водительские права есть только у двоих. Какова вероятность того, что результат жеребьевки не пришлось ...

Математика

Задача на вероятность (5 человек решили разместиться в пятиместном автомобиле по ??ребию. Однако после этого выяснилось, что водительские права есть только у двоих. Какова вероятность того, что результат жеребьевки не пришлось изменять?)

Автор: Гость