Задача: начерти прямоугольник,периметр которого равен 210мм,а длина одной стороны состовляет одну шестую часть длины другой стороны Вычисли площадь этого прямоугольника. задача 2 :длина одной стороныпрямоугольника равна 6см,...
Математика
Задача: начерти прямоугольник,периметр которого равен 210мм,а длина одной стороны состовляет одну шестую часть длины другой стороны Вычисли площадь этого прямоугольника. задача 2 :длина одной стороныпрямоугольника равна 6см,что состовляет две третьих длины другой стороны.Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х (мм)-длина одной стороны 1/6 х (мм)-длина другой стороны S -? мм, Р=210 мм 1/6х+х=210 1 1/6 х=210 х= 210:7/6=210*6/7 х=180 (мм)-длина одной стороны 1/6*180=30(мм)-длина другой стороны S=180*30=5400мм2=54см2 2. 1) 6*3:2=9(см)-длина другой стороны 2) 6*9=54(см2)-площадь 3) (6+9)*2=30(см)-периметр
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