Задача: начерти прямоугольник,периметр которого равен 210мм,а длина одной стороны состовляет одну шестую часть длины другой стороны Вычисли площадь этого прямоугольника. задача 2 :длина одной стороныпрямоугольника равна 6см,...

Математика

Задача: начерти прямоугольник,периметр которого равен 210мм,а длина одной стороны состовляет одну шестую часть длины другой стороны Вычисли площадь этого прямоугольника. задача 2 :длина одной стороныпрямоугольника равна 6см,что состовляет две третьих длины другой стороны.Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника.

Автор: Гость