Задача не из простых, но интересная: Вдоль дороги стоят столбики, пронумерованные по порядку: 0,1,2,3 и т.д. У столбика 0 стоит наездник на дрессированной лошади. Когда наездник называет натуральное число, лошадь прыгает вперёд...
Математика
Задача не из простых, но интересная: Вдоль дороги стоят столбики, пронумерованные по порядку: 0,1,2,3 и т.д. У столбика 0 стоит наездник на дрессированной лошади. Когда наездник называет натуральное число, лошадь прыгает вперёд к ближайшему столбику, номер которого делится на это число. Наездник назвал числа от 1 до 10 по одному разу в каком то порядке. Каков максимально возможный номер столбика, у которого могла оказаться лошадь? Докажите, что он действительно максимален. ( Пример: если наездник называет числа в порядке 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 ,то путь лошади таков: 10,18,24,28,30,35,36,39,40,41). ПОМОГИТЕ ПЖ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимум будет 55 ( от 1 до 10) текущее число должно делится на следующее названное число.
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