Задача не могу решить и составить! Помогите плиззз!!!Для посева заготовили семена ячменя,овса,проса-всего 220т 5ц.Ячменя было заготовлено 85т,что на 9 т 5ц больше,чем овса.Сколько проса заготовлено для посева?