Задача не могу решить и составить! Помогите плиззз!!!Для посева заготовили семена ячменя,овса,проса-всего 220т 5ц.Ячменя было заготовлено 85т,что на 9 т 5ц больше,чем овса.Сколько проса заготовлено для посева?
Задача не могу решить и составить! Помогите плиззз!!!Для посева заготовили семена ячменя,овса,проса-всего 220т 5ц.Ячменя было заготовлено 85т,что на 9 т 5ц больше,чем овса.Сколько проса заготовлено для посева?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 850-95=755(ц)-овса 2)755+850=1605(ц) - овса и ячменя 3) 2205-1605=600(ц)-проса в 1 тонне=10 центнеров