Задача номер 1. Докажите что 30% от 40 ровны 40% от 30 Задача номер 2. Было 500 р. потратили 50% всей суммы и 40% остатка. Сколько денег осталось? За решение 5-15 балов

Математика
Задача номер 1. Докажите что 30% от 40 ровны 40% от 30 Задача номер 2. Было 500 р. потратили 50% всей суммы и 40% остатка. Сколько денег осталось? За решение 5-15 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдем 30% от 40       40 = 100%      х  = 30%   х = 40*30 / 100 = 12           теперь найдем  40% от 30      30 = 100%       х  =  40       х = 30*40 /100 = 12    действительно, 12=12 ,3 0% от 40 ровны 40% от 30 2)   найдем сначала 50%          500=100%            х = 50%          х = 500*50 /100 = 250 р -потратили в первый раз  дальше находим 40% остатка          250 = 100%           х = 40%       х =250*40/100 = 100 Ответ: осталось 100 р
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