Задача номер 1. Докажите что 30% от 40 ровны 40% от 30 Задача номер 2. Было 500 р. потратили 50% всей суммы и 40% остатка. Сколько денег осталось? За решение 5-15 балов

Гость: Гость:

1) найдем 30% от 40 40 = 100% х = 30% х = 40*30 / 100 = 12 теперь найдем 40% от 30 30 = 100% х = 40 х = 30*40 /100 = 12 действительно, 12=12 ,3 0% от 40 ровны 40% от 30 2) найдем сначала 50% 500=100% х = 50% х = 500*50 /100 = 250 р -потратили в первый раз дальше находим 40% остатка 250 = 100% х = 40% х =250*40/100 = 100 Ответ: осталось 100 р