ЗАДАЧА!!!!! От мотка лески отрезали 37 м. На сколько метров лески отрезали больше, чем её осталось в мотке, если первоночально в мотке было 54 м лески?

Математика
ЗАДАЧА!!!!! От мотка лески отрезали 37 м. На сколько метров лески отрезали больше, чем её осталось в мотке, если первоночально в мотке было 54 м лески?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 20 метров..... легко жк
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