ЗАДАЧА!!!!! От мотка лески отрезали 37 м. На сколько метров лески отрезали больше, чем её осталось в мотке, если первоночально в мотке было 54 м лески?

Математика

ЗАДАЧА!!!!! От мотка лески отрезали 37 м. На сколько метров лески отрезали больше, чем её осталось в мотке, если первоночально в мотке было 54 м лески?

Автор: Гость