Задача: Отношение собственной скорости теплохода к скорости течения реки равно 10 : 1 . Собственная скорость теплохода на 24,3 кмч больше скорости течения. Какое расстояние п роплывает теплоход за 3 ч по течению реки?...
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Задача: Отношение собственной скорости теплохода к скорости течения реки равно 10 : 1 . Собственная скорость теплохода на 24,3 кмч больше скорости течения. Какое расстояние п роплывает теплоход за 3 ч по течению реки?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что 10 на 1
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