Задача по физике ! импульс тела 34 кг*м/с а кинетическая энергия 48 Дж , определить массу тела ?
Разное
Задача по физике ! импульс тела 34 кг*м/с а кинетическая энергия 48 Дж , определить массу тела ?
Ответ(ы):
Гость:
P=mV m=p/V Eк=mV^2/2 m=2Eк/V^2 p/V=2Eк/V^2 p=2Eк/V 34=96/V V=2,8 p=mV 34=m*2,8 m=34/2,8=12,1 Можно проверить: Eк=12,1*2,8^2/2=48
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