Задача по географии.определить поясное время в Лондоне еслив Москве 12часов

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Задача по географии.определить поясное время в Лондоне еслив Москве 12часов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10 часов, так как, разница с москвой в лондоне 2 часа назад
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