Задача по комбиниторике. 2.8.Двое друзей, А и В, стоят в очереди из 8 человек. Сколько существует вариантов очередей ,в котором между А и В стояло два человека
Математика
Задача по комбиниторике. 2.8.Двое друзей, А и В, стоят в очереди из 8 человек. Сколько существует вариантов очередей ,в котором между А и В стояло два человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А может стоять ближе к началу очереди, В через два человека за ним, или В может стоять ближе к началу очереди, чем А - 2 варианта В первом случае А может занимать с первого по шестое место в очереди, а В с третьего по восьмое; анаологично во втором случае В занимает с первого по шестое место, а А с третьего по восьмое - по 6 вариантов на каждого. Остальные 6 человек в очереди могут стоять в любом порядке - 6! вариантов (перестоновка из 6) 2*6*6!=2*6*6*5*4*3*2*1=8640
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