задача по математике 5 класс От автобусной остановки на шоссе одновременно в противоположных направлениях вышли Степан и Иван. Скорость Степана равна 31/5 км/ч, а Ивана - на 7/5 км/ч меньше. Какое расстояние будет меж...

задача по математике 5 класс От автобусной остановки на шоссе одновременно в противоположных направлениях вышли Степан и Иван. Скорость Степана равна 31/5 км/ч, а Ивана - на 7/5 км/ч меньше. Какое расстояние будет между пешеходами через 5 ч ????