задача по математике 5 класс От автобусной остановки на шоссе одновременно в противоположных направлениях вышли Степан и Иван. Скорость Степана равна 31/5 км/ч, а Ивана - на 7/5 км/ч меньше. Какое расстояние будет меж...
задача по математике 5 класс От автобусной остановки на шоссе одновременно в противоположных направлениях вышли Степан и Иван. Скорость Степана равна 31/5 км/ч, а Ивана - на 7/5 км/ч меньше. Какое расстояние будет между пешеходами через 5 ч ????
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сначала найдем скорость Ивана = 31/5 - 7/5 = 24/5 км/ч. Расстояние между пешеходами = (35/5 + 24/5) * 5 = 59 км.