Задача по математике... Говорит дед внукам вот вам 130 орехов. разделите их на две ча??ти так, чтобы меньшая часть,увеличенная в 4раза, равнялась большей части уменьшенной в 3 раза. Как разделить орехи?????
Математика
Задача по математике... Говорит дед внукам вот вам 130 орехов. разделите их на две ча??ти так, чтобы меньшая часть,увеличенная в 4раза, равнялась большей части уменьшенной в 3 раза. Как разделить орехи?????
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из цветочного и солнечного города выехали о дновременно навстречу у друг другу Знака и Незнайка. Знака ехал со скоростью 56км.ч что составляет 8 од...
Русский язык
Помогите,пожалуйста В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблен?? выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выд...
Обществознание
Литература