Задача по математике... Говорит дед внукам вот вам 130 орехов. разделите их на две ча??ти так, чтобы меньшая часть,увеличенная в 4раза, равнялась большей части уменьшенной в 3 раза. Как разделить орехи?????

Математика

Задача по математике... Говорит дед внукам вот вам 130 орехов. разделите их на две ча??ти так, чтобы меньшая часть,увеличенная в 4раза, равнялась большей части уменьшенной в 3 раза. Как разделить орехи?????

Автор: Гость