Задача по математике помогите решить с помощью уравнения двустороним ну у которо??о после равно еще идет вот задача: в 3х цехах 1800рабочих в 1ц в 1,2 раза больше чем во 2 а в 3 на 100 ч больше чем в 1 сколько рабочих в каждо...

Математика

Задача по математике помогите решить с помощью уравнения двустороним ну у которо??о после равно еще идет вот задача: в 3х цехах 1800рабочих в 1ц в 1,2 раза больше чем во 2 а в 3 на 100 ч больше чем в 1 сколько рабочих в каждом цехе?

Автор: Гость