Задача по математике помогите решить с помощью уравнения двустороним ну у которо??о после равно еще идет вот задача: в 3х цехах 1800рабочих в 1ц в 1,2 раза больше чем во 2 а в 3 на 100 ч больше чем в 1 сколько рабочих в каждо...
Математика
Задача по математике помогите решить с помощью уравнения двустороним ну у которо??о после равно еще идет вот задача: в 3х цехах 1800рабочих в 1ц в 1,2 раза больше чем во 2 а в 3 на 100 ч больше чем в 1 сколько рабочих в каждом цехе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ц х 1ц 1,2х 3ц 1,2x+100 x+1,2x+1,2x+100=1800 3,4x+100=1800 3,4x=1800-100 3,4x=1700 x=1700/3,4 x=500 (2цех) 1,2*500=600(1цех) 600+100=700(3цех)
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