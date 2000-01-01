Задача по математике Задача:выбери из предложений величины,обозначающие массу,и вырази их в других единицах изменения массы. 1.на 4 самосвалах на стройку привезли 137ц кирпича 2.два рыболовных судна выложили 32т 68 рбыл 3.в...

Математика
Задача по математике Задача:выбери из предложений величины,обозначающие массу,и вырази их в других единицах изменения массы. 1.на 4 самосвалах на стройку привезли 137ц кирпича 2.два рыболовных судна выложили 32т 68 рбыл 3.вес детёныша голубого кита достигает 2т он выпивает за одну кармежку 100 молока 4.весной рост слоника был 10 60см,и он весил 2ц 29кг за лето он вырос до 2м и весит 782кг Прошу помогите пожалуйста голову ломаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13700кг 32600кг 2000к 1ц молока 229 кг 7ц 84кг
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