Задача по теме "площадь треугольника": Найти площадь прямоугольного треугольника с катететом 6 см. И прилежащим углом 60 градусов

Черчение
Задача по теме "площадь треугольника": Найти площадь прямоугольного треугольника с катететом 6 см. И прилежащим углом 60 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sтреуг=1/2*основание*высоту. у прямоуг треуг основание и высота это есть катеты.значит 1/2*6*6=18. наверно так.хотя если повернуть треуг-к,то гиплтенуза может быть основанием и она равна 12. тогда другое решение
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