Задача по теме "площадь треугольника": Найти площадь прямоугольного треугольника с катететом 6 см. И прилежащим углом 60 градусов

Гость: Гость:

Sтреуг=1/2*основание*высоту. у прямоуг треуг основание и высота это есть катеты.значит 1/2*6*6=18. наверно так.хотя если повернуть треуг-к,то гиплтенуза может быть основанием и она равна 12. тогда другое решение