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Задача по выражению 36х3-24х4
Задача по выражению 36х3-24х4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
36х-24х=3*4 12х=12 х=12/12 х=1
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