Задача: похищенного ребенка рэкетиры везут в автомобиле: сквозь щель в кузове реб??нок замечает, что расстояние между соседними киллометровыми столбами авто проезжает за 40 ударов пульса, с какой скоростью едет авто?

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Если один удар происходит за 1 секунду, то тогда известно время, за которое авто проезжает 1 км, тогда считая движение автомобиля равномерным v=S/t=1000/40=25м/с, если пульс из-за страха участился, у допустим в 2 раза.