задача после того как в библиотеке расставили на полки 28 книг осталось расставить в 2 раза меньше книг чем расставили .сколько всего книг надо было р асставить на полки запиши решение задачи кратко поясняя каждое дей...
задача после того как в библиотеке расставили на полки 28 книг осталось расставить в 2 раза меньше книг чем расставили .сколько всего книг надо было р асставить на полки запиши решение задачи кратко поясняя каждое действие
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)28:2=14(к.)- осталось расставить. 2)28+14=42(к.) Ответ:42 книги надо было расставить на полки.