Задача: Путешественнику требуется обследовать горное озеро, вокруг которого проходит дорога длиной в 100 км. Ежедневно он проезжает 20 км и дополнительно может вести одну канистру топлива (канистры хватает на день пути). Сможет...

Математика

Задача: Путешественнику требуется обследовать горное озеро, вокруг которого проходит дорога длиной в 100 км. Ежедневно он проезжает 20 км и дополнительно может вести одну канистру топлива (канистры хватает на день пути). Сможет ли он объехать озеро и вернуться на базу менее, чем за 25 дней?

Автор: Гость