Задача: Путешественнику требуется обследовать горное озеро, вокруг которого проходит дорога длиной в 100 км. Ежедневно он проезжает 20 км и дополнительно может вести одну канистру топлива (канистры хватает на день пути). Сможет...

Математика
Задача: Путешественнику требуется обследовать горное озеро, вокруг которого проходит дорога длиной в 100 км. Ежедневно он проезжает 20 км и дополнительно может вести одну канистру топлива (канистры хватает на день пути). Сможет ли он объехать озеро и вернуться на базу менее, чем за 25 дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100км- он проедет за 5 дней,и 100км чтобы вернуть - это еще 5 дней.В сумме 10дней.Значит сможет вернуться.Думаю так.
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