задача расстояние от дома 900м.Пройдя от дома 300м Настя вспомнила что забыла пенал и вернулась.сколько метров прошла Настя до школы

Математика

задача расстояние от дома 900м.Пройдя от дома 300м Настя вспомнила что забыла пенал и вернулась.сколько метров прошла Настя до школы

Автор: Гость