задача расстояние от дома 900м.Пройдя от дома 300м Настя вспомнила что забыла пенал и вернулась.сколько метров прошла Настя до школы
Математика
задача расстояние от дома 900м.Пройдя от дома 300м Настя вспомнила что забыла пенал и вернулась.сколько метров прошла Настя до школы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300+900=1200m прошла Настя
Гость:
Всего было пройдено 900 + (300 + 300) = 900 + 600 = 1500 м. Ответ: 1500 м.
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