Задача. Растояние от Харькова до Киева составляет 483 км. Оно на 294 км больше, чем расстояние от Киева до Черкасс, и на 142 км больше расстояние от Черкасс до Винницы. Какое расстояние преодолел турист маршрута Харьков – Киев ...

Математика

Задача. Растояние от Харькова до Киева составляет 483 км. Оно на 294 км больше, чем расстояние от Киева до Черкасс, и на 142 км больше расстояние от Черкасс до Винницы. Какое расстояние преодолел турист маршрута Харьков – Киев – Черкассы – Винница? Помогите очень срочно.

Автор: Гость