Задача. Растояние от Харькова до Киева составляет 483 км. Оно на 294 км больше, чем расстояние от Киева до Черкасс, и на 142 км больше расстояние от Черкасс до Винницы. Какое расстояние преодолел турист маршрута Харьков – Киев ...
Математика
Задача. Растояние от Харькова до Киева составляет 483 км. Оно на 294 км больше, чем расстояние от Киева до Черкасс, и на 142 км больше расстояние от Черкасс до Винницы. Какое расстояние преодолел турист маршрута Харьков – Киев – Черкассы – Винница? Помогите очень срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 483-294=189 км от Киева до Черкасс2. 483-124=359 км от Черкасс до Винницы 3. 483+189+359=1031 км преодолел турист
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