Задача С.А. Рачинского. Я провёл год в деревне, в Москве и в дорого- и притом в Москв?? в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз более, чем в Москве. Сколько дней провёл я в дорого, в Москве и в деревне! С поясн...
Математика
Задача С.А. Рачинского. Я провёл год в деревне, в Москве и в дорого- и притом в Москв?? в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз более, чем в Москве. Сколько дней провёл я в дорого, в Москве и в деревне! С пояснениями!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ я люблю тебя моска деревня пересткова 10 дней
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