Задача С.А. Рачинского. Я провёл год в деревне, в Москве и в дорого- и притом в Москв?? в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз более, чем в Москве. Сколько дней провёл я в дорого, в Москве и в деревне! С поясн...

Математика

Задача С.А. Рачинского. Я провёл год в деревне, в Москве и в дорого- и притом в Москв?? в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз более, чем в Москве. Сколько дней провёл я в дорого, в Москве и в деревне! С пояснениями!!!!!!!!!!!!!!

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