Задача с физике: український спортсмен Сергій Бубка виконуючи стрибки із жердино?? подолав висоту 6 м 20 см, За рахунок якої енергії він піднявсяна таку висоту?які зміни енергії відбулися під час стрибка? помогите пожалуйста!!!
Физика
Задача с физике: український спортсмен Сергій Бубка виконуючи стрибки із жердино?? подолав висоту 6 м 20 см, За рахунок якої енергії він піднявсяна таку висоту?які зміни енергії відбулися під час стрибка? помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
E=0.5*m*V^2=m*g*H V=sqrt(2*g*H)=sqrt(2*9.8*6.2)=11 м/с За счет скорости,полученной при разбеге и упругости шеста. Энергия кинетическая. В верхней точке над планкой (V=0) энергия потенциалная. При приземлении снова кинетическая.Гасится "подушкой".
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