Задача: С кирпичного завода в первый день отправили потребителям 13 085 штук кирпича,а во второй в 2 раза больше.Сколько всего штук кирпича отправили потребителям за два дня? Помогите решить пожалуйста!

Математика

Задача: С кирпичного завода в первый день отправили потребителям 13 085 штук кирпича,а во второй в 2 раза больше.Сколько всего штук кирпича отправили потребителям за два дня? Помогите решить пожалуйста!

Автор: Гость