Задача: С кирпичного завода в первый день отправили потребителям 13 085 штук кирпича,а во второй в 2 раза больше.Сколько всего штук кирпича отправили потребителям за два дня? Помогите решить пожалуйста!
Математика
Задача: С кирпичного завода в первый день отправили потребителям 13 085 штук кирпича,а во второй в 2 раза больше.Сколько всего штук кирпича отправили потребителям за два дня? Помогите решить пожалуйста!
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13 085 умножить 2 все
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