Задача Самый короткий день в году 22 декабря. В этот день солнце восходит в Москве в 8 ч 28 мин,а заходит в 15 ч 29 мин. Сколько времени продолжается в Москве самый короткий день?

Математика

Задача Самый короткий день в году 22 декабря. В этот день солнце восходит в Москве в 8 ч 28 мин,а заходит в 15 ч 29 мин. Сколько времени продолжается в Москве самый короткий день?

Автор: Гость