Задача Самый короткий день в году 22 декабря. В этот день солнце восходит в Москве в 8 ч 28 мин,а заходит в 15 ч 29 мин. Сколько времени продолжается в Москве самый короткий день?
Математика
Задача Самый короткий день в году 22 декабря. В этот день солнце восходит в Москве в 8 ч 28 мин,а заходит в 15 ч 29 мин. Сколько времени продолжается в Москве самый короткий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 ч 1 мин................
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