Задача Самый короткий день в году 22 декабря. В этот день солнце восходит в Москве в 8 ч 28 мин,а заходит в 15 ч 29 мин. Сколько времени продолжается в Москве самый короткий день?

Математика
Задача Самый короткий день в году 22 декабря. В этот день солнце восходит в Москве в 8 ч 28 мин,а заходит в 15 ч 29 мин. Сколько времени продолжается в Москве самый короткий день?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 ч 1 мин................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите мне нужно сочинение на тему: Отношение к животным
Ответить
Русский язык
Слово ,,завтра'' какая часть речи.
Ответить
Русский язык
Помогите сделать 4 и 5 задание , пожалуйста )
Ответить
Русский язык
Прочитайте текст.Из какого произведения этот отрывок ?К какому типу рече относиться данный фрагмент? Докажите. Тот, кто никогда (не)водился с заб_л...
Ответить
Математика
Расположите в порядке убывания числа: 4-корень из 20, -2, - корень третьей степени из 9
Ответить