Задача шесть девочек хотят поиграть в куклы с куклой это 2 3 всех желающих поиграть сколько детей хотят играть решение
Математика
Задача шесть девочек хотят поиграть в куклы с куклой это 2 3 всех желающих поиграть сколько детей хотят играть решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:2=3 3×3=9 Ответ:9 девочек хотят поиграть и куклой
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