Задача шесть девочек хотят поиграть в куклы с куклой это 2 3 всех желающих поиграть сколько детей хотят играть решение

Математика

Задача шесть девочек хотят поиграть в куклы с куклой это 2 3 всех желающих поиграть сколько детей хотят играть решение

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