Задача со смекалкой: во дворе курочки и козочки у всех вместе 44 ноги и 14 голов . Ско??ько курочек и сколько козочек во дворе?

Математика

Задача со смекалкой: во дворе курочки и козочки у всех вместе 44 ноги и 14 голов . Ско??ько курочек и сколько козочек во дворе?

Автор: Гость