Задача со смекалкой: во дворе курочки и козочки у всех вместе 44 ноги и 14 голов . Ско??ько курочек и сколько козочек во дворе?
Математика
Задача со смекалкой: во дворе курочки и козочки у всех вместе 44 ноги и 14 голов . Ско??ько курочек и сколько козочек во дворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-курочек, у-козочек 2х+4у=44 х+у=14 х=14-у 2*(14-у)+4у=44 28-2у+4у=44 2у=44-28 2у=16 у=8-козочек х=14-8=6 курочек
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