Задача -составить список вещей,которые вы возьмете собой в круиз.где-то 6

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Задача -составить список вещей,которые вы возьмете собой в круиз.где-то 6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Вечерние наряды (Во всех серьезных круизных компаниях есть дресс-код хотя бы на "приветственный" ужин.) 2.Аптечку (Со всеми теми лекарствами, которые Вам могут понадобиться, включая антибиотики.) 3.Фотоаппарат. 4.Деньги и карточка. 5.Дополнительная одежда 6.Мобильную связь (всегда нужно поддерживать связь с родными людьми)
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