Задача срочно!Спасибо! Два грузовика, работая вместе, перевозили зерно в течение 4ч. За какое время перевезет то же количество зерна каждый грузовик в отдельности, если первому нужно для этого на 6 ч. больше, чем вто...

Задача срочно!Спасибо! Два грузовика, работая вместе, перевозили зерно в течение 4ч. За какое время перевезет то же количество зерна каждый грузовик в отдельности, если первому нужно для этого на 6 ч. больше, чем второму?

По условию за 4(ч)- оба грузовика могут перевести всё зерно. Примем всю работу за 1. Пусть за х(ч)-2 грузовик перевезет зерно, тогда 1 грузовик перевезет все зерно за (х +6)ч. Зна чит зав 1 час первый грузовик перевозит 1/(х+6) зерна, а второй 1/х зерна. Составим и решим уравнение: 4/(х+6)+4/х=1, 4х+4(х+6)=х(х+6), -х^2+2х+24=0, х^2-2х-24=0, Д=1+24=25, 2 корня х=-1+5=4 х=-1-5=-6- не удовлетворяет решению задачи т.к. часы в минусе не бывают значит исключаем 4ч требуется для перевозки 2 грузовику 4+6=10ч требуется 1 грузовику