Задача Страницы в книге пронумерованы с первой. Для нумерации страниц в книге по??ребовалось 2118 цифр. Сколько страниц в этой книге? Задача Найдите наибольшее натуральное число, любые две последовательные цифры которого об...

Математика
Задача Страницы в книге пронумерованы с первой. Для нумерации страниц в книге по??ребовалось 2118 цифр. Сколько страниц в этой книге? Задача Найдите наибольшее натуральное число, любые две последовательные цифры которого образуют число кратное 17.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) страницы первого десятка обозначены от 1до 9, то есть 9-1+1=9 цифр на их нумерацию. 2) дальше идут двузначные числа от 10 до 99. То есть 2*(99-10+1)=180 цифр на их нумерацию. 3)Посмотрим, сколько уже цифр у нас использовано: 9+180=189 цифр на страницы с 1 по 99 4) дальше идут трехзначные числа. У нас на них осталось еще 2118-189=1929 цифр. 1929:3= 643 страниц трехзначных нам еще надо пронумеровать 5) итого: 643+99=742 страницы пронумеровали ответ: 742 страницы в книге
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Решите плиз побыстрее только 2 задание
Ответить
Биология
О чем говорит частота пульса? Какая причина заставляет кровь двигаться по венам? Почему у артерии мышечный слой толще, чем у вен ? Почему арт...
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста! Нужно написать соченение про бога времени Хроноса! Кто знает дайте информацию пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Разбор по составу слов недоверчивая позвонила
Ответить
Математика
Из суммы чисел 4 и 3 вычти 2
Ответить