Задача Страницы в книге пронумерованы с первой. Для нумерации страниц в книге по??ребовалось 2118 цифр. Сколько страниц в этой книге? Задача Найдите наибольшее натуральное число, любые две последовательные цифры которого об...

Гость: Гость:

1) страницы первого десятка обозначены от 1до 9, то есть 9-1+1=9 цифр на их нумерацию. 2) дальше идут двузначные числа от 10 до 99. То есть 2*(99-10+1)=180 цифр на их нумерацию. 3)Посмотрим, сколько уже цифр у нас использовано: 9+180=189 цифр на страницы с 1 по 99 4) дальше идут трехзначные числа. У нас на них осталось еще 2118-189=1929 цифр. 1929:3= 643 страниц трехзначных нам еще надо пронумеровать 5) итого: 643+99=742 страницы пронумеровали ответ: 742 страницы в книге