Задача Таня в школу сначала едит на автобусе,а потом идет пешком .вся дорога у нее занимает 26 минут. идиот на6 минут дальше чем едет на автобусе сколько минут она едет на автобусе?

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Задача Таня в школу сначала едит на автобусе,а потом идет пешком .вся дорога у нее занимает 26 минут. идиот на6 минут дальше чем едет на автобусе сколько минут она едет на автобусе?

Автор: Гость