Задача Таня в школу сначала едит на автобусе,а потом идет пешком .вся дорога у нее занимает 26 минут. идиот на6 минут дальше чем едет на автобусе сколько минут она едет на автобусе?
Алгебра
Задача Таня в школу сначала едит на автобусе,а потом идет пешком .вся дорога у нее занимает 26 минут. идиот на6 минут дальше чем едет на автобусе сколько минут она едет на автобусе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х мин- это время езды на автобусе х+6 мин- время которое идет пешком х+х+6=26 2х=20 х=10 Ответ: 10 минут Таня едет на автобусе
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