Задача три класса собирали желуди для посадки первый класс собрал 3кг второй на 2 кг больше чем первый а третий на 1 кг больше чем второй сколько кг желудей собрал третий класс.

Математика

Задача три класса собирали желуди для посадки первый класс собрал 3кг второй на 2 кг больше чем первый а третий на 1 кг больше чем второй сколько кг желудей собрал третий класс.

Автор: Гость