Задача три класса собирали желуди для посадки первый класс собрал 3кг второй на 2 кг больше чем первый а третий на 1 кг больше чем второй сколько кг желудей собрал третий класс.
Математика
Задача три класса собирали желуди для посадки первый класс собрал 3кг второй на 2 кг больше чем первый а третий на 1 кг больше чем второй сколько кг желудей собрал третий класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3кг+2кг= 5 кг- второй класс 5кг+1кг=6 кг- третий класс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В каком регионе была найдена прялка эпохи неолита а) в Прииртышье б) в долине реки ??силь в) на берегу реки Жайык ( Урал) г) в Притоболье
Математика
Русский язык
В предложении зима кончается <<спрятано>> слово мак. В четырёх из этих пяти п??едложений <<спрятан>> названия птиц а в одно...
Геометрия
Деоганали прямоугольника ABCD пересекаются в точке O.Найдите периметр треугольника AOB если AB=8 AD=6 BD=10 Помогите прошу