Задача - У брата- ? но на 40 рублей больше чем у сестры Надо узнать: сколько надо дать сестре чтоб у них было поровну

Математика
Задача - У брата- ? но на 40 рублей больше чем у сестры Надо узнать: сколько надо дать сестре чтоб у них было поровну
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 рублей надо отдать сестре
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