Задача - У брата- ? но на 40 рублей больше чем у сестры Надо узнать: сколько надо дать сестре чтоб у них было поровну

Математика

Задача - У брата- ? но на 40 рублей больше чем у сестры Надо узнать: сколько надо дать сестре чтоб у них было поровну

Автор: Гость