Задача. У двух сельскохозяйственных предприятий было 3560 тонн удобрений. После того как одно из предприятий продало другому 60 тонн удобрений, у него всё ещё оставалось на 920 тонн удобрений больше, чем у второго. Сколько тон...

Математика

Задача. У двух сельскохозяйственных предприятий было 3560 тонн удобрений. После того как одно из предприятий продало другому 60 тонн удобрений, у него всё ещё оставалось на 920 тонн удобрений больше, чем у второго. Сколько тонн удобрений было у каждого предприятия первоначально? Ну я вроде-бы решила ну не знаю правильно или нет! Так что скажите пожалуйста я и решение посмотрю и себя проверю) Заранее спасибо.

Автор: Гость