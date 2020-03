//Создать консольное приложение program ConsoleProgram; {$APPTYPE CONSOLE} var valueN,sum,i,i2,tmp:longint; begin sum:=0; readln(valueN); for i:=1 to valueN do begin tmp:=1; for i2:=1 to i do tmp:=tmp*i2; sum:=sum+tmp; end; writeln(sum); readln; end.