Задача: В констркторе 750 деталей. На постройку подводной лодки ушло 180 деталей, а на крейсер на 50 деталей больше.Коля построил ещё вертолёт , после чего в коробке осталось 130 деталей. Сколько деталей понадобилось ему для ве...
Математика
Задача: В констркторе 750 деталей. На постройку подводной лодки ушло 180 деталей, а на крейсер на 50 деталей больше.Коля построил ещё вертолёт , после чего в коробке осталось 130 деталей. Сколько деталей понадобилось ему для вертолёта
Ответ(ы):
Гость:
180+180=360 360+50=410 410+130=540 750-540=210(если по действиям)
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