Задача: В констркторе 750 деталей. На постройку подводной лодки ушло 180 деталей, а на крейсер на 50 деталей больше.Коля построил ещё вертолёт , после чего в коробке осталось 130 деталей. Сколько деталей понадобилось ему для ве...

Математика

Задача: В констркторе 750 деталей. На постройку подводной лодки ушло 180 деталей, а на крейсер на 50 деталей больше.Коля построил ещё вертолёт , после чего в коробке осталось 130 деталей. Сколько деталей понадобилось ему для вертолёта

Автор: Гость