Задача: в марте на постройке здания ушло 1480 кг цемента а в апреле уже 1840 кг сколько мешков цемента ушло в марте если в апреле было использовано на 9 мешков больше

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Задача: в марте на постройке здания ушло 1480 кг цемента а в апреле уже 1840 кг сколько мешков цемента ушло в марте если в апреле было использовано на 9 мешков больше

Автор: Гость