Задача: В пекарне испекли ватрушки, использовав 24кг творога. Это составило одну третью всего творога, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?

Математика

Задача: В пекарне испекли ватрушки, использовав 24кг творога. Это составило одну третью всего творога, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?

Автор: Гость