Задача: В пекарне испекли ватрушки, использовав 24кг творога. Это составило одну третью всего творога, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?
Математика
Задача: В пекарне испекли ватрушки, использовав 24кг творога. Это составило одну третью всего творога, имевшегося в пекарне. Для приготовления куличей взяли ещё 36кг творога. Сколько килограммов творога осталось в пекарне?
Ответ(ы):
Гость:
Если 24 кг - 1/3 То ? кг - 3/3 24*3 = 72 кг 72-(24+36) = 72-60 = 12 кг Ответ: осталось 12 кг
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