Задача: В первый день туристы проехали 420 км, во второй день в 6 раз меньше , чем в п??рвый.А в третий день на 580 км больше,чем в первый.Сколько км проехали туристы за три дня? И еще что тут подойдет?: Краткая запись,схема...
Математика
Задача: В первый день туристы проехали 420 км, во второй день в 6 раз меньше , чем в п??рвый.А в третий день на 580 км больше,чем в первый.Сколько км проехали туристы за три дня? И еще что тут подойдет?: Краткая запись,схема или таблица ∞
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 420:6=70 (км) 2) 420+580=1000 (км) 3)420+1000+70=1490 (км)
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