Задача: В первый день туристы проехали 420 км, во второй день в 6 раз меньше , чем в п??рвый.А в третий день на 580 км больше,чем в первый.Сколько км проехали туристы за три дня? И еще что тут подойдет?: Краткая запись,схема...

Математика

Задача: В первый день туристы проехали 420 км, во второй день в 6 раз меньше , чем в п??рвый.А в третий день на 580 км больше,чем в первый.Сколько км проехали туристы за три дня? И еще что тут подойдет?: Краткая запись,схема или таблица ∞

Автор: Гость