Задача в трех цехах работало 480 человек. Во 2 работало 36% от 1. В 3 цехе работало 2/3 от 2. В 1 первом цехе неизвестно. Сколько человек работало в каждом цехе?
Математика
Задача в трех цехах работало 480 человек. Во 2 работало 36% от 1. В 3 цехе работало 2/3 от 2. В 1 первом цехе неизвестно. Сколько человек работало в каждом цехе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36% = 0,36 1) 480×0,36≈ 172(это знак "примерно", так дробное число получается, а люди на части не делятся) (человека) - работало во втором цехе 2) 172×2/3≈114 (человек) - работало в третьем цехе 3) 480-(172+114)=194(человека) - работало в первом цехе
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