Задача в трех цехах работало 480 человек. Во 2 работало 36% от 1. В 3 цехе работало 2/3 от 2. В 1 первом цехе неизвестно. Сколько человек работало в каждом цехе?

Математика

Задача в трех цехах работало 480 человек. Во 2 работало 36% от 1. В 3 цехе работало 2/3 от 2. В 1 первом цехе неизвестно. Сколько человек работало в каждом цехе?

Автор: Гость