Задача Во время спиртового брожения глюкозы получено 200г этанола с выходом 90%. На??дите массу глюкозы. То есть, 200г. этанола - это 90%

Химия

Задача Во время спиртового брожения глюкозы получено 200г этанола с выходом 90%. На??дите массу глюкозы. То есть, 200г. этанола - это 90%

Автор: Гость