Задача Во время спиртового брожения глюкозы получено 200г этанола с выходом 90%. На??дите массу глюкозы. То есть, 200г. этанола - это 90%
Химия
Задача Во время спиртового брожения глюкозы получено 200г этанола с выходом 90%. На??дите массу глюкозы. То есть, 200г. этанола - это 90%
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