Задача Впервой и во второй вазе было 14 роз а во второй и в третьей вазе---19 роз Сколько роз в первой и в третьей и на сколько?

Математика

Задача Впервой и во второй вазе было 14 роз а во второй и в третьей вазе---19 роз Сколько роз в первой и в третьей и на сколько?

Автор: Гость