Задача Впервой и во второй вазе было 14 роз а во второй и в третьей вазе---19 роз Сколько роз в первой и в третьей и на сколько?
Математика
Задача Впервой и во второй вазе было 14 роз а во второй и в третьей вазе---19 роз Сколько роз в первой и в третьей и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19 роз - 14 роз = 5 роз В первой вазе на 5 роз меньше, чем в третьей вазе. Пусть x - количество роз в первой вазе, в третьей будет x+5 роз Вместе в первой и в третьей вазе будет 2х + 5 роз
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