Задача,вычислить когда прекратятся вычиты при зарплате 27 тыс и какого будет сумма подоходного налога до прекращения вычетов и после вычитов два иждеменца

Обществознание

Задача,вычислить когда прекратятся вычиты при зарплате 27 тыс и какого будет сумма подоходного налога до прекращения вычетов и после вычитов два иждеменца

Автор: Гость